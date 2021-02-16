İngiltere'deki Türk Esnaf: "Hibe ve Beş Yıl Faizsiz Kredi Aldık"

VOA Türkçe'ye konuşan Türk esnaf, karantina nedeniyle kapalı oldukları ya da tam kapasite çalışamadıkları için diğer İngiliz işletmeleri gibi hükümetten 25 bin Sterlin hibe ve 50 bin Sterlin faizsiz kredi aldıklarını söyledi.