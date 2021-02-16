İngiltere'deki Türk Esnaf: "Hibe ve Beş Yıl Faizsiz Kredi Aldık"
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İngiltere'deki Türk Esnaf: "Hibe ve Beş Yıl Faizsiz Kredi Aldık"

16.02.2021 12:46 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:50

VOA Türkçe'ye konuşan Türk esnaf, karantina nedeniyle kapalı oldukları ya da tam kapasite çalışamadıkları için diğer İngiliz işletmeleri gibi hükümetten 25 bin Sterlin hibe ve 50 bin Sterlin faizsiz kredi aldıklarını söyledi.

VOA Türkçe'ye konuşan Türk esnaf, karantina nedeniyle kapalı oldukları ya da tam kapasite çalışamadıkları için diğer İngiliz işletmeleri gibi hükümetten 25 bin Sterlin hibe ve 50 bin Sterlin faizsiz kredi aldıklarını söyledi

İngiltere'deki Türk Esnaf: 'Hibe ve Beş Yıl Faizsiz Kredi Aldık'

Kaynak: DailyMotion.com

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