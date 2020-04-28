İngiltere'deki tıbbi ekipman krizine Türk firmaları yetişti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İngiltere'deki tıbbi ekipman krizine Türk firmaları yetişti

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu tıbbi ekipman krizine Türkiye'den sonra İngiltere'de faaliyet gösteren Türk firmalarından da destek geldi.

İngiltere'deki tıbbi ekipman krizine Türk firmaları yetişti
28.04.2020 12:29 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:30

 İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu tıbbi ekipman krizine Türkiye'den sonra İngiltere'de faaliyet gösteren Türk firmalarından da destek geldi. Londra'da tekstil üretimi yapan bir işletme hiç bir ücret talep etmeden Ulusal Sağlık Servisi (NHS)'e önlük dikmeye başladı.

Londra'da faaliyet gösteren 'Tower Garments London' isimli tekstil üreticisi işletme NHS'in yaşadığı sıkıntıyı hafifletmek amacıyla hastane önlüğü dikmeye başladı. İşletmenin yöneticisi Levent Hassan, konu hakkında yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı nedeniyle kurulan Emergency Designer Network (EDN) ile birlikte çalıştıklarını ve üretilen önlüklerin NHS'e bağışlanacağını açıkladı.

"ENDİŞE VERİCİ GÜNLERİ  ARKAMIZDA BIRAKMAYI DİLİYORUZ"

İşadamı Levent Hassan, "Koronavirüsten hepimiz bir şekilde etkilendik. Bu zor şartlarda COVID-19'la mücadele eden sağlık çalışanlarına minnet duygularımızı ifade etmek amacıyla çorbada bizim de tuzumuz olsun dedik ve krizin hafifletilmesi için tamamen gönüllü olarak çalışan sivil toplum kuruluşu EDN'e destek olmaya karar verdik. Kumaşları bağış olarak temin edilen önlükleri biz de hiç bir ücret talep etmeden diğer bütün maliyetleri firmamıza ait olmak üzere üretime başladık ve ilk parti önlükleri bugün teslim ettik. Bu vesileyle, COVID-19'dan hayatını kaybeden başta vatandaş ve soydaşlarımız olmak üzere herkes için en derin üzüntülerimizle hasta olanlara acil şifalar, herkese sağlıklı günler diliyoruz. Bu endişe verici günleri en kısa zamanda arkamızda bırakmayı diliyoruz" dedi.

NHS ÇALIŞANLARINDAN EKİPMAN ŞARTI

İngiltere'de sağlık çalışanlarını temsil eden sendika ve örgütler, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarının kendi güvenliklerini sağlamaya yetecek miktarda kişisel koruyucu ekipman olmaması halinde çalışmayı reddedebileceklerini açıkladı. Şu ana dek, İngiltere hastanelerinde koronavirus nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı 106'yı aştı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haber
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haber
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haber
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz Haber
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı Haber
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi Haber
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi
Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Yeni Zelanda, korona mücadelesine karşı verdiği savaşta 'zafer' ilan etti
Yeni Zelanda, korona mücadelesine karşı verdiği savaşta 'zafer' ilan etti
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi
Rusya'daki vaka sayısı, koronavirüsün kaynağı olan Çin'i geçti
Rusya'daki vaka sayısı, koronavirüsün kaynağı olan Çin'i geçti
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda
Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda
Suudi Arabistan'da reformlar devam ediyor: 18 yaş altı suçlulara idam cezası kaldırıldı
Suudi Arabistan'da reformlar devam ediyor: 18 yaş altı suçlulara idam cezası kaldırıldı
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar
Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı
Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüse karşı mücadeleye destek için Türk bayrağı, İsviçre Alpleri'nin zirvesine yansıtıldı
Koronavirüse karşı mücadeleye destek için Türk bayrağı, İsviçre Alpleri'nin zirvesine yansıtıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Donald Trump Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Ozan Güven Murat Dalkılıç Rafet El Roman
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Kadın Mayıs Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: İngiltere'deki tıbbi ekipman krizine Türk firmaları yetişti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 13:02:12. #1.14#
title