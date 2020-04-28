İngiltere'deki tıbbi ekipman krizine Türk firmaları yetişti
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İngiltere'deki tıbbi ekipman krizine Türk firmaları yetişti

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu tıbbi ekipman krizine Türkiye'den sonra İngiltere'de faaliyet gösteren Türk firmalarından da destek geldi.

İngiltere'deki tıbbi ekipman krizine Türk firmaları yetişti
28.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:24

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu tıbbi ekipman krizine Türkiye'den sonra İngiltere'de faaliyet gösteren Türk firmalarından da destek geldi. Londra'da tekstil üretimi yapan bir işletme hiç bir ücret talep etmeden Ulusal Sağlık Servisi (NHS)'e önlük dikmeye başladı.

Londra'da faaliyet gösteren 'Tower Garments London' isimli tekstil üreticisi işletme NHS'in yaşadığı sıkıntıyı hafifletmek amacıyla hastane önlüğü dikmeye başladı. İşletmenin yöneticisi Levent Hassan, konu hakkında yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı nedeniyle kurulan Emergency Designer Network (EDN) ile birlikte çalıştıklarını ve üretilen önlüklerin NHS'e bağışlanacağını açıkladı.

"ENDİŞE VERİCİ GÜNLERİ  ARKAMIZDA BIRAKMAYI DİLİYORUZ"

İşadamı Levent Hassan, "Koronavirüsten hepimiz bir şekilde etkilendik. Bu zor şartlarda COVID-19'la mücadele eden sağlık çalışanlarına minnet duygularımızı ifade etmek amacıyla çorbada bizim de tuzumuz olsun dedik ve krizin hafifletilmesi için tamamen gönüllü olarak çalışan sivil toplum kuruluşu EDN'e destek olmaya karar verdik. Kumaşları bağış olarak temin edilen önlükleri biz de hiç bir ücret talep etmeden diğer bütün maliyetleri firmamıza ait olmak üzere üretime başladık ve ilk parti önlükleri bugün teslim ettik. Bu vesileyle, COVID-19'dan hayatını kaybeden başta vatandaş ve soydaşlarımız olmak üzere herkes için en derin üzüntülerimizle hasta olanlara acil şifalar, herkese sağlıklı günler diliyoruz. Bu endişe verici günleri en kısa zamanda arkamızda bırakmayı diliyoruz" dedi.

NHS ÇALIŞANLARINDAN EKİPMAN ŞARTI

İngiltere'de sağlık çalışanlarını temsil eden sendika ve örgütler, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarının kendi güvenliklerini sağlamaya yetecek miktarda kişisel koruyucu ekipman olmaması halinde çalışmayı reddedebileceklerini açıkladı. Şu ana dek, İngiltere hastanelerinde koronavirus nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı 106'yı aştı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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