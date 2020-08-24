İngiltere'deki TBCCI koronavirüs salgınının iş dünyasına etkilerini vebinerde tartışıyor
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İngiltere'deki TBCCI koronavirüs salgınının iş dünyasına etkilerini vebinerde tartışıyor

İngiltere'deki Türk İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası TBCCI, pandemi sürecinin ekonomiye etkisi ve pandemi sonrası yaşanacak sorunlara ilişkin sektör bazında vebiner düzenliyor.

İngiltere'deki TBCCI koronavirüs salgınının iş dünyasına etkilerini vebinerde tartışıyor
24.08.2020 18:25 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:28

 İngiltere'deki Türk İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası TBCCI, pandemi sürecinin ekonomiye etkisi ve pandemi sonrası yaşanacak sorunlara ilişkin sektör bazında vebiner düzenliyor.

İngiltere'deki Türk İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası TBCCI, pandemi sürecinin ekonomiye etkisi ve pandemi sonrası yaşanacak sorunlara ilişkin sektör bazında vebiner düzenliyor.  TBCCI'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:   "Bir dizi Vebiner etkinleri kapsamında bugün 'Manufacturing: Covid-19 Now & Beyond' konulu toplantımızda TBCCI Yönetim Kurulu Başkanı Alderman Emma Edhem Oturum Başkanı ve konuşmacı olarak. Turan Erdoğan, Vestel Genel Müdürü Serdar Lülecioğlu, Açık Holding Uluslararası İş Geliştirme Başkanı Merve Yalçın, Torus Trade Operasyon Genel Müdürü Andy Schofield, British Aerospace Engineering (BAE) Üretim, Malzeme Startejisi ve Tenloloji Direktorü Fatih Salbars, Eren Holding Tekstil Grubu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi paneli oluşturmaktadır. Panelistler, üretimin pandemiden olumsuz etkilen sektörlerin arasında gelmesi Üretimin dünya ekonomisindeki yeri İşyerlerinde çalışanların mesafe kurallarına uymaları, yeni teknolojilerin akıllı üretimde birleşmesi, tedarik zincirlerinin kısaltılması imalat ve yapımın güvenlik ile dengelenmesi, iyileştirme ve büyüme stratejilerinde sürdürülebilirliğin esas alınması, Türkiye-İngiltere arasında karşılıklı iş birliği imkanları konularını değerlendireceklerdir."

TBCCI NEDİR?

Türk İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası TBCCI, üyelerine Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki ikili ticareti, yatırımı ve ortak girişimleri teşvik etmeyi amaçlayan geniş bir hizmet yelpazesi sunmak üzere kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak 1980 yılında kurulmuştur. TBCCI, Birleşik Krallık Dış Ticaret Odaları Konseyi, Türkiye'deki İngiliz Ticaret Odası, İş Bağlantıları, Türk ve İngiliz Büyükelçiliklerinin Ticaret Daireleri, Türk Konsolosluğu, MEA (Orta Doğu Birliği), bölgesel Ticaret ve Sanayi Odaları ile yakın iş birliği içinde çalışmaktadır. Türk İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası, Avam Kamarasında All Party İngiliz Parlamento Türkiye grubu ile ilişkilerini sürdürmektedir ve İngiliz Ticaret Odaları'nın akredite bir üyesidir.


Kaynak: DHA

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