İngiltere'deki tarihi seçimlerden Japonya'da yılın kanji karakterine, haftanın no comment videoları
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İngiltere'deki tarihi seçimlerden Japonya'da yılın kanji karakterine, haftanın no comment videoları

Yeni Zelanda'da faaliyete geçen yanardağdan İngiltere'de yapılan seçimlere kadar dünya 2019'un sonlarına doğru yoğun bir haftayı daha geride bıraktı.

13.12.2019 21:42 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:42

'da faaliyete geçen yanardağdan 'de yapılan seçimlere kadar dünya 2019'un sonlarına doğru yoğun bir haftayı daha geride bıraktı.

Haftanın öne çıkan görüntüleri Yeni Zelanda, İngiltere, , Çekya ve 'dan.

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: İngiltere'deki tarihi seçimlerden Japonya'da yılın kanji karakterine, haftanın no comment videoları
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