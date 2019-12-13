İngiltere'deki tarihi seçimlerden Japonya'da yılın kanji karakterine, haftanın no comment videoları

13.12.2019 21:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:32

Yeni Zelanda'da faaliyete geçen yanardağdan İngiltere'de yapılan seçimlere kadar dünya 2019'un sonlarına doğru yoğun bir haftayı daha geride bıraktı.



Haftanın öne çıkan görüntüleri Yeni Zelanda, İngiltere, İspanya, Çekya ve Japonya'dan.



Yeni Zelanda'da faaliyete geçen yanardağın patlama anları



Yeni Zelanda'ya bağlı Beyaz Ada'da, en az 14 kişinin ölümüne ve 20'den fazla kişinin ise yaralanmasına neden olan Whakaari Yanardağı'nın patladığı an iki turistin kameralarına yansıdı. Euronews.com'da Görüntüle