İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi'nde koronavirüs alarmı: Binden fazla vaka
08.10.2020 17:50 | Son Güncelleme: 08.10.2020 17:55
İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi'nde binden fazla kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyurulduİngiltere'de yer alan 28 bin öğrenci nüfusuna sahip Newcastle Üniversitesi'nde 1 Ekim ile 7 Ekim arasında 1,003 öğrencinin koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.
İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi'nde binden fazla kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu
İngiltere'de yer alan 28 bin öğrenci nüfusuna sahip Newcastle Üniversitesi'nde 1 Ekim ile 7 Ekim arasında 1,003 öğrencinin koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Yetkililer yaptığı açıklamada, üniversitede çalışan 6 bin 500 çalışandan 12'sinde virüs tespit edildiğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı