İngiltere'deki müzayedede satılan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi İBB'ye bağışlandı
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İngiltere'deki müzayedede satılan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi İBB'ye bağışlandı

İngiltere'deki müzayedede satılan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi İBB'ye bağışlandı
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in yaptığı açık artırmada 350 bin sterline satılan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi, eser alıcısı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağışlandı.

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in yaptığı açık artırmada 350 bin sterline satılan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi, eser alıcısı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağışlandı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'ta düzenlenen "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatı" başlıklı müzayedede açık artırmayla 350 bin sterline satılan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi alıcısı tarafından İBB'ye bağışlandı. Portrenin 15 gün içerisinde İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.

19. yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait olduğu belirtilen Kanuni Sultan Süleyman portresinin 16. yüzyılda, İtalyan ressam Cristofano Dell' Altissimo tarafından yapıldığı tahmin ediliyor. Müzayedede 60 bin sterlinden satışa sunulan portre açık artırma ile 350 sterline ismi açıklanmayan alıcı tarafından satın alınmıştı.

İBB, aynı müzayededen aralarında 1.200 yıllık Zuhruf Suresi'nin ve 1.100 yıllık Maide Suresi'nin yer aldığı el yazmaları ile 700 yıllık Kur'an-ı Kerim sayfaları, Mesnevi ve Bahaeddin Veled'in İbtida-Name'sinin bulunduğu eserleri satın almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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