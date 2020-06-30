İngiltere'deki Leicester şehrine karantina önlemleri geri getirildi: Vakaların artışına ne yol açtı?
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İngiltere'deki Leicester şehrine karantina önlemleri geri getirildi: Vakaların artışına ne yol açtı?

İngiltere'nin Leicester şehri, Covid-19 vakalarının artması üzerine yeniden karantina önlemleri alınan ilk yerel bölge oldu.

İngiltere'deki Leicester şehrine karantina önlemleri geri getirildi: Vakaların artışına ne yol açtı?
30.06.2020 21:17 | Son Güncelleme: 30.06.2020 21:25

İngiltere'nin Leicester şehri, Covid-19 vakalarının artması üzerine yeniden karantina önlemleri alınan ilk yerel bölge oldu.

Ülkenin diğer bölgelerinde sokağa çıkma sınırlamaları hafifletilirken, Leicester'da yaşayanlara gerekmedikçe sokağa çıkmamaları çağrısı yapılıyor.

Bugün acil ihtiyaç ürünleri satmayan dükkanlar yeniden kapatıldı. Sağlık Bakanı Matt Hancock, çoğu okulun da Perşembe kapatılacağını duyurdu.

Cumartesi gününden itibaren ülke genelindeki barlar ve restoranların açılmasına yönelik karar da Leicester için geçerli olmayacak.

Hancock, ülkedeki son bir haftada tespit edilen Covid-19 vakalarının 10'da 1'inin Leicester'de görüldüğünü açıkladı

Bu nasıl oldu? ve bu durum İngiltere'de salgının ne kadar kontrol altında olduğuna dair bize ne anlatıyor?

Leicester'daki yeni salgının nedeni ne?

Şehirde koronavirüs salgınının yayıldığına dair ilk işaret 8 Haziran Pazartesi günü ortaya çıktı.

Şehrin doğusunda anaokulu ve ilkokul olarak eğitim veren Humberstone Akademisi, koronavirüs test sonuçlarının pozitif gelmesi ile ilgili olarak kapandı. Okul, ertesi gün tekrar açılsa da yeniden kapatıldı.

Okullar o zamandan beri açılmadı. Bunu izleyen iki haftada 900'den fazla koronavirüs vakası tespit edildi ki bu İngiltere'deki toplam vakaların 16'da 1'ini oluşturuyor.

Şehrin doğusunun salgının merkezini oluşturduğu anlaşılıyor.


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Bu bölge sıra sıra evlerin olduğu caddelerden oluşuyor ve bu evlerde yaygın olarak pek çok jenerasyonun bir arada yaşadığı etnik azınlıklar yaşıyor.

Leicester ülkedeki kültürel farklılıkları bir arada en fazla barındıran yerlerden biri. Şehirde yaşayanların yarısına yakını etnik azınlık mensubu vatandaşlar.

Bütün bunlar rol oynuyor olabilir ancak sağlık yetkilileri başka nedenlerin de olduğunu söylüyor. İş yerlerinde virüs yayılımının arttığını gösteren işaretler var ki bu da gerektiği gibi sosyal mesafelenme kurallarına uyulmadığı anlamına gelebilir. Leicester ayrıca işçilerin geçiş güzergahında yer alan bir şehir.

Kısacası, Leicester'a özgü olarak belirlenebilecek tek bir neden yok.

Vakalar şehrin diğer bölgelerinde de artık görülmeye başlandı. Bu da yetkilileri harekete geçirdi.

Daha önce mi harekete geçilmeliydi?

Bu en önemli ve çoktan tartışılmaya başlanan soru. Şu an henüz erken sayılabilecek aşamada bile işaretlerin en azından birkaç haftadır orada olduğunu söylemek mümkün.

Hafta sonu Leicester Belediye Başkanı Peter Soulsby, hükümetten ve ulusal test sisteminden yerel yetkililere veri akışının kısıtlı olduğunu söyledi.

Pek çok kişinin İngiltere'deki sistemin zayıflığından korktukları tam da bu - ulusal test ve izleme sisteminin yerel ekiplerle iletişimi.

Mayıs ayının sonunda hizmete giren bu sistemde 25.000 kişiden oluşan ekip kamudan gelen koronavirüsle ilgili çağrılara yanıt veriyor.

Okullar, bakım evleri ve hapisaneler gibi çok sayıda kişiyi ilgilendiren durumlar otomatik olarak Halk Sağlığı Kurumu ve belediyelerin de aralarında bulunduğu yerel sağlık ekiplerine haber veriliyor.

Ancak bireylerle ulusal ekipler ilgileniyor. Bu kişilere kimlerle yakın temasta bulundukları soruluyor ve kendilerini karantinaya almaları isteniyor.

Bu vakalarla ilgili detaylı bilgiler belediyelerle paylaşılmıyor ya da en azından paylaşılan bilgiler istenildiği kadar detaylı değil. Bir halk sağlığı yetkilisi bana durumu, "Kavgada bir kolunuzun arkadan tutulmasına benziyor" söyleriyle anlatmıştı. Bu, bütün vakaların izledikleri gelişimi takip edememelerine yol açıyor.

Sistemin diğer bir zayıf yanı da çeviri servislerindeki eksiklik gibi duruyor. Test ve izleme programının başındaki Barones Dido Harding bu konunun incelendiğini açıkladı.

Hükümetin il ve ilçe belediyelerine farklı dillerde iletişimi geliştirmeleri için fon sağlayacağını açıklaması kayda değer. Bu, çeviri eksikliğinin izolasyon ve sosyal mesafelenme çağrılarına yerel halkın katılımını etkilemiş olduğunu akıllara getiriyor.

Bir bölgeye karantina uygulanması her zaman ihtimal dahilindeydi. İngiltere'de her gün 1.000 civarında teyitli koronavirüs vakası bildiriliyor. Yetkililer gerçek rakamların daha da yüksek olabileceğini kaydediyor.

BBC
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