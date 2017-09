İngiltere'deki Kilise Saldırganı Tutuklandı

İngiltere'nin Birmingham kentindeki New Jerusalem Apostolic Klisesi'nde 3 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan tutuklandı.



İngiltere polisi, Birmingham kentindeki New Jerusalem Apostolic Kilisesi'nde 3 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırganın tutuklandığını duyurdu. Yetkililer, tutuklanan 46 yaşındaki saldırganın, saldırıyı planlı olarak gerçekleştirdiğini bildirdi.



Öte yandan, New Jerusalem Apostolic Kilisesi'nde düzenlenen yaklaşık 150 kişinin katıldığı Pazar ayininde dua eden 3 kişi bıçaklı saldırıya uğradı. Yetkililer, yaralananların sağlık durumuna ilişkin henüz net bir açıklama yapmadı. - BIRMINGHAM