İngiltere'deki George Floyd protestosunda gözaltılar
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İngiltere'deki George Floyd protestosunda gözaltılar

ABD'de siyahi George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesi İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi.

04.06.2020 00:47 | Son Güncelleme: 04.06.2020 00:54

ABD'de siyahi George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesi İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi.

Göstericiler, ilk olarak öğlen saatlerinde Hyde Park'ta toplandı. Buradaki konuşmaların ardından binlerce gösterici Parlamento Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

"Siyahların hayatı değerlidir", "adalet yoksa barış da yok", "İngiltere masum değil" şeklinde slogan atan protestocular, Başbakanlık binasının ve Londra Polis Departmanının önünden geçerek meydanda toplandı.

Göstericilerin bir kısmı daha sonra yeniden Başbakanlık binasının önüne yürüdü. Burada slogan atan göstericiler polislerden diz çökmelerini istedi.

Bazı polislerin kısa süreliğine de olsa diz çöktükleri görüldü. Gösteri sırasında bir polis aracının geçişi bir süre engellenirken, bir polis memuru yumruklu saldırıya uğradı.

İngiltere'deki George Floyd protestosunda gözaltılar

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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