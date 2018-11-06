İngiltere'deki Gazeteci Örgütlerinden Kaşıkçı Cinayeti İçin Çağrı

İngiltere Ulusal Gazeteciler Sendikası (NUJ), gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin sorumlularının adalet önüne çıkarılması için bütün hükümetlerin kullanabileceği araçlar olduğunu bildirdi.

Kaşıkçı cinayetindeki son gelişmelerle ilgili AA muhabirine yazılı açıklamada bulunan NUJ, İngiliz hükümetini bu olaya ilişkin tam ve bağımsız bir soruşturma yürütülmesini sağlamaya çağırdı.

"Kimse cezasız kalmamalı." ifadesine yer verilen açıklamada, "Sendika olarak Uluslararası Gazeteciler Federasyonunun bütün hükümetlere yaptığı 'Suudi Arabistan gerçeği söyleyene ve sorumluları tutuklayana kadar bu ülke ile iş birliğini durdurma' çağrısını destekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bütün hükümetlerin bu konuda Suudi Arabistan'a karşı harekete geçebileceği belirtilen açıklamada, "Katillerin ve cinayet emrini verenlerin adalet önüne çıkarılması için bütün hükümetlerin elinde ekonomik kozlar, diplomatik araçlar ve uluslararası aygıtlar bulunuyor." değerlendirmesine yer verildi.

Dünya çapında gazetecilerin Kaşıkçı cinayetine güçlü bir tepki verdiğine dikkat çekilen açıklamada, NUJ'un da İngiltere ve İrlanda'daki Suudi Arabistan büyükelçilikleri önünde yaptığı eylemlerle tepkisini gösterdiği kaydedildi.

İngiltere'deki yabancı gazetecileri çatısı altında toplayan Dış Basın Derneği (FPA) de yayımladığı açıklamada, dünya çapında gazetecilerin maruz kaldığı saldırılardaki artışa dikkat çekerek, "Malta'da Daphne Caruana Galizia ve Türkiye'de Cemal Kaşıkçı cinayetleri ile Meksika, Afganistan, Bulgaristan başta olmak üzere bütün dünyadaki gazeteci cinayetlerinin sorumlularının adalet önüne çıkarılması çağrısı yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.