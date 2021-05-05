İngiltere'deki G7 toplantısına katılan Hindistan heyetindeki 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere'deki G7 toplantısına katılan Hindistan heyetindeki 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İngiltere'deki G7 toplantısına katılan Hindistan heyetindeki 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

İngiltere'nin dönem başkanlığında Londra'da düzenlenen G7 Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Hindistan heyetindeki iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İngiltere'nin dönem başkanlığında Londra'da düzenlenen G7 Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Hindistan heyetindeki iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Hint basınındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın başkanlığındaki heyet üyelerine uygulanan PCR testlerinde iki kişide Kovid-19 tespit edildi.

Bakan Jaishankar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün muhtemel Kovid-19 vakalarıyla temasta olduğumuzu öğrendik. Tedbir olarak ve diğerlerini riske atmamak adına görüşmelerimi çevrim içi gerçekleştirmeye karar verdim. Bu, bugün yapılacak G7 toplantısında da geçerli olacak." ifadesini kullandı.

Jaishankar'ın Kovid-19 testi pozitif çıkmazken, bakan ve diğer heyet üyeleri önlem olarak kendilerini tecrit etti.

G7 üyesi olmayan Hindistan, "Kovid-19 salgını sonrası gerçekleşen ilk yüz yüze zirve" olarak nitelenen toplantıya davet edilmişti. Jaishankar, dün ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile sosyal mesafe tedbirlerinin uygulandığı yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti.

Bakan Jaishankar ayrıca, İngiltere'nin Hint kökenli İçişleri Bakanı Priti Patel ile buluşmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları uzun süre sonra bir ilki yaşadı
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları uzun süre sonra bir ilki yaşadı
Koronavirüste yeni bir belirti daha! Enfeksiyon sonrası tırnaklarda iz bırakıyor
Koronavirüste yeni bir belirti daha! Enfeksiyon sonrası tırnaklarda iz bırakıyor
Ülke gündemine bomba gibi düştü! Seçim zaferi için verdiği sözü tutup dilini kesti
Ülke gündemine bomba gibi düştü! Seçim zaferi için verdiği sözü tutup dilini kesti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Özcan Deniz Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Rıza Kayaalp Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İngiltere'deki G7 toplantısına katılan Hindistan heyetindeki 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 13:56:52. #1.14#

title