İngiltere'deki KGB Eski Ajanını Rusya mı Zehirletti?

İngiltere'de meydana gelen zehirlenme vakası sonrası istihbarat servisleri uzmanı Mario Scaramella euronews'e konuştu.

2006 yılında zehirlenerek Londra'da hayatını kaybeden KGB ajanı Alexander Litvinenko'nun yakın arkadaşı olan Scaramella, konuyu değerlendirdi.

"BU İŞİN ARKASINDA RUSYA'NIN OLDUĞUNU TAHMİN ETMEK ZOR DEĞİL"

Mario Scaramella, istihbarat Servisleri Uzmanı, "Litvinenko vakası gerçekten de çok farklı ve kötü bir durumdu. Çünkü Polonyum-210 ve diğer maddelerin karışımına çok az rastlanılır. Bu maddeyi üretmek için nükleer santrale ihtiyacınız var. Ayrıca, bu tarz silahların kullanımı çok karışıktır. Çünkü bu maddenin kontrolü çok zor. Bu işin arkasında Rusya'nın olduğunu tahmin etmek zor değil. Sarin ya da diğer sinir gazlarının kullanımıysa biraz daha farklı... Bu tarz zehirli maddeleri bulmak çok da zor değil.

"ÇOK BÜYÜK BİR TEHDİT"

Asıl önemli olan, bu tarz silahları teknik açıdan kullanabilmek... Elbette toplu katliamlar için kullanılan kimyasal silahlardan bahsediyorum. Bu da şu anlama geliyor: Rusya İngiltere topraklarında toplu ölümlere yol açabilecek silahlar üretiyor. Böyle bir karar almak tekrar söylüyorum çok büyük bir tehdit anlamına gelir. Siyasi açıdan mesaj göndermeye benziyor ancak teknik yönüyle biraz daha farklı..."