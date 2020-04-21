İngiltere'deki Covid-19 kaynaklı ölümler açıklanandan yüzde 41 daha fazla Ulusal İstatistik Kurumunun açıklamasına göre, İngiltere ve Galler'de 10 Nisan'a kadar virüs nedeniyle 13 bin 121 ölüm kaydedildi

Birleşik Krallık'ı oluşturan ülkelerden İngiltere ve Galler'de Covid-19 kaynaklı ölümlerin hükümetin açıkladığı sayılardan yüzde 41 daha yüksek olduğu bildirildi. Ulusal İstatistik Kurumunun açıklamasına göre, İngiltere ve Galler'de 10 Nisan'a kadar virüs nedeniyle 13 bin 121 ölüm kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com