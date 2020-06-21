İngiltere'deki bıçaklı saldırıda 3 kişi öldü
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İngiltere'deki bıçaklı saldırıda 3 kişi öldü

İngiltere'de dün akşam meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise ağır yaralandığı belirtildi.

İngiltere'deki bıçaklı saldırıda 3 kişi öldü
21.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:22

İngiltere'de dün akşam meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise ağır yaralandığı belirtildi. Polis, olay yerinde yakalanan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İngiltere'de polis tarafından yapılan açıklamada, Reading semtinde bulunan Forbury Gardens adlı bir parkta dün akşam yerel saatle 19.00 sıralarında meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, saldırıda ağır yaralanan 3 kişinin ise Royal Berkshire Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü ifade edildi. Olay yerinde yakalanan 25 yaşındaki şahsın gözaltına alındığı ve cinayetle suçlandığı öğrenildi. Bir görgü tanığı da yerel basına yaptığı açıklamada, parkta bir adamın kabalığa dalıp onlara bıçakla saldırmaya çalıştığını söyledi.

Saldırının terörle bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmezken, Thames Valley polisi saldırının aynı bölgede düzenlenen ırkçılık karşıtı protestolarla bağlantısı olmadığını açıkladı. - LONDRA

Kaynak: İHA

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