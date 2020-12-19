İngiltere'deki aşı karşıtlarının gösterisinde en az 27 kişi gözaltına alındı

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı karşıtlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemleri protesto etmek için düzenlediği gösteride en az 27 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı karşıtlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemleri protesto etmek için düzenlediği gösteride en az 27 kişi gözaltına alındı.

Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtları, başkent Londra'daki Parlamento Meydanı'nda bir araya geldi. Ülkede 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olmasına rağmen grup üyeleri, toplu halde yürüyüşe geçti.

"Aşıya hayır", "İzin vermiyoruz" ve "Buna sessiz kalırsan sıradaki çocukların olacak" yazılı pankartlar taşınan gösteride, ülkede Kovid-19 aşısının uygulanmasının durdurulması ve önlemlerin kaldırılması çağrısı yapıldı.

Polis, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünden geçerek Trafalgar Meydanı'na ulaşan kalabalığa dağılmaları uyarısında bulundu.

Uyarıları dikkate almayan bazı göstericiler gözaltına alınırken, grup üyelerinin polisi engellemeye çalışması üzerine arbede çıktı.

Daha sonra Marble Arch Meydanı'nda yeniden toplanan grup, Regent Caddesine yürüdü. Burada da polis müdahalesiyle karşılaşan grup dağıldı.

Londra Metropolitan Polisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, en az 27 göstericinin gözaltına alındığı ve bunlardan birinin üzerinde bıçak bulunduğu açıklandı.

Aşı ve Kovid-19 önlemleri karşıtlarının 29 Kasım'da Londra'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği gösteride, 155 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar