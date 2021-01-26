İngiltere'deki aşı çalışmaları TUI'nin Türkiye rezervasyonlarını artırdı
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İngiltere'deki aşı çalışmaları TUI'nin Türkiye rezervasyonlarını artırdı

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:33
İngiltere'deki aşı çalışmaları TUI'nin Türkiye rezervasyonlarını artırdı

İngiltere'deki aşı çalışmaları TUI'nin rezervasyonlarını artırdı. Özellikle 50 yaş üstü nüfus, Yunanistan ve Türkiye'ye rezervasyonları hareketlendirdi.

Sehayat devi TUI, İngiltere'deki aşılama kampanyasının ülkedeki 50 yaş üstünün tatil rezervasyonlarında patlama yaşanmasına neden olduğunu açıkladı. En çok tercih edilen ülkeler arasında Türkiye de yer aldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörün başında turizm geldi.  Alman sehayat devi TUI, İngiltere'de uygulanmaya başlayan aşı kampanyasının 50 yaş üstü kişilerin yaptığı yaz tatili rezervasyonlarında patlama yaşandığını açıkladı. TUI'ye göre, geçen yılın sonundan bu yana yapılan online rezervasyonların yüzde 50'sinin 50 yaş üstü gruba ait olduğununu belirtti. 

TUI Birleşik Krallık Genel Müdürü Andrew Flintham yaptığı açıklamada, "Daha önce gelmeyen bir yaş grubundan, tatiller için daha fazla ilgi görüyoruz" diye konuştu. Andrew Flintham, bu yaş grubunun yaptığı tatil rezervasyonlarında en popüler yerlerin Yunanistan, Türkiye ve İspanya'nın Balear Adaları olduğunu kaydetti. Alman şirket ayrıca, İngilizlerin 2021'de daha önceki senelere kıyasla daha uzun süreli tatil rezervasyonları yaptırdıklarını tespit ettiklerini aktardı.

Kaynak: Tourism Today

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