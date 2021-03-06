İngiltere'de yüzde 1 zam teklif edilen hemşireler 'işi bırakabilir'

İngiltere'de hemşire sendikası Royal College of Nursing (RNC), yüzde 1 zam teklif edilen hemşirelerin pandemi bittiğinde iş bırakabileceğini açıkladı.

RCN'den Patricia Marquis, İngiltere'deki hemşirelerin kendilerine yeterince değer verilmediğini hissettiğini, işi bırakmaları durumunda çalışan bulmakta zorlanan Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) daha da zor duruma düşebileceğini söylüyor.

Sağlık çalışanlarının sendikaları da yüzde 1'lik zam teklifini eleştiriyor.

Hükümet ise kamu bütçesinin pandemi nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir baskıyla karşı karşıya olduğunu belirterek teklifi savunuyor.

RCN'in Güneydoğu İngiltere Bölge Direktörü olan Marquis, önemli sayıda hemşirenin mesleği bırakmayı planladığını söylüyor ve ekliyor:

"Hükümetten yedikleri bu tokat, hükümetin ve halkın bir kısmının kendilerine yeterince değer vermediği yönündeki hislerini güçlendirdi."

Pandemi başladığında ülkede 40 bin hemşire açığı olduğunu belirten Marquis, hemşirelerin iş bırakmasının durumu daha da kötüleştireceğini düşünüyor.

BBC'ye konuşan Kent kentinde yaşayan hemşire Susan Graham da Covid krizi boyunca "aşırı mesailerle" çalışan NHS görevlilerine önerilen bu zammın "rezalet" olduğunu söylüyor.

East Sussex'ten hemşire John Anderson ise pek çok iş arkadaşının Covid-19'la mücadele ederken yoğun bakıma kaldırılması gerektiğini ve yapılan bu teklifin "büyük hayal kırıklığı" olduğunu aktarıyor:

"Hükümet hayatımızı riske ederek çalışmamızdan memnun fakat işimizin karşılığında düzgün bir ücret almamıza karşıymış gibi hissettiriyor bu teklif."

İngiltere'de sağlık çalışanları ne kadar maaş alıyor?

Hükümet sağlık çalışanlarına yüzde 1'den daha yüksek bir teklif iletmesi için baskı altında.

Sağlık sektörü çalışanlarını temsil eden örgüt olan NHS Providers, uzun vadeli planda 2021-2022 için yüzde 2,1 zam öngörüldüğünü ve teklifin bunun yarısından bile daha az kaldığını vurguluyor.

BBC'ye konuşan NHS Providers yöneticisi Saffron Cordery, "Ön cephedeki çalışanların bu süreçte yaşadıklarını düşününce, onlara söz verilen zammın yarısının teklif edilmesi kesinlikle yanlış gözüküyor" diyor.

Uzun vadeli plan pandemiden önce, 2019'da yayınlanmıştı.

NHS Providers, sağlık çalışanlarının son bir yıldaki fedakarlıkları göz önüne alınınca en az yüzde 3 maaş artışı yapılması gerektiği görüşünde.

NHS'te örgütlü en büyük üçüncü sendika olan Unite ise üyelerinin en az yüzde 12,5 zam alması gerektiğini belirterek grev hazırlıklarına başlayabileceklerini açıkladı.

Hükümet ise ülkede yıllık enflasyon yüzde 0,9 iken teklif edilen yüzde 1'lik zammın alım gücünü artıracağını savunuyor.

'Yıpranmış sağlık çalışanlarının morali düşük'

Analiz: Hugh Pym, Sağlık Editörü

İngiltere'de NHS çalışanlarına yapılan teklif sendikalardan sert tepki çekti ve bu mesele kapanacakmış gibi gözükmüyor.

NHS yöneticileri bu süreçte yıpranan sağlık çalışanlarının morallerinin düşük olduğunun kesinlikle farkında ve bu maaş teklifinin de işleri daha kötü bir hale getireceğini biliyorlar. Bu yüzden onlar da hükümete karşı sendikaların yanında.

Bakanlar ise pandeminin her şeyi değiştirdiğini ve bütçenin zorlandığını, bu yüzden mevcut planları gözden geçirmeleri gerektiğini söylüyor.

Diğer kamu çalışanlarına maaş zammı yapılmazken sağlık çalışanlarına yüzde 1 de olsa bir zam teklif ettiklerini vurguluyorlar.

Fakat pandemi boyunca eşi benzeri görülmemiş bir baskı altında çalışan sağlık çalışanlarına destek büyüyor.

Zam oranını belirleyecek kurul iki tarafın argümanlarını değerlendirirken bakanlar da bir sonraki adımlarına karar vermeye çalışacak. Herkesi zorlu birkaç ay bekliyor.