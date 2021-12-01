İngiltere'de yüz tanıma yazılım firması, 17 milyon sterlin cezayla karşı karşıya - Haberler
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İngiltere'de yüz tanıma yazılım firması, 17 milyon sterlin cezayla karşı karşıya

AA / Hasan Esen - Haberler | Güncel
İngiltere'de yüz tanıma yazılım firması, 17 milyon sterlin cezayla karşı karşıya

İngiltere'de 10 milyardan fazla yüz fotoğrafını içeren veri tabanına sahip olduğu belirtilen Avustralyalı yazılım firması, kişisel verileri ihlal ettiği gerekçesiyle 17 milyon sterlin para cezasıyla karşı karşıya kaldı.

İngiltere'de 10 milyardan fazla yüz fotoğrafını içeren veri tabanına sahip olduğu belirtilen Avustralyalı yazılım firması, kişisel verileri ihlal ettiği gerekçesiyle 17 milyon sterlin para cezasıyla karşı karşıya kaldı.

BBC'nin haberine göre, Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), yüz tanıma yazılımı polis tarafından kullanılan Clearview AI hakkında önemli endişeleri olduğunu bildirdi.

Şirketin veri tabanının, verileri haberler i olmadan toplanmış "İngiltere'den önemli sayıda insanı" içerebileceğini belirterek, Clearview'den İngiltere'de kişisel verileri işlemeye son vermesini ve sahip olduğu her şeyi silmesini istedi.

Buna uyulmaması durumunda ise ilgili yasalar uyarınca 17 milyon sterline kadar para cezası verilebileceğine dikkat çekildi.

Clearview ise iddialarının "hem içerik hem de yasal olarak yanlış" olduğunu savunarak, itiraz etmeyi düşündüğünü bildirdi.

Şirketin CEO'su Hoan Ton-That, yaptığı açıklamada, "Bilgi Komisyonu Ofisinin teknolojimi ve niyetlerimi yanlış yorumlaması beni derinden hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

İngiltere ve halkının çıkarları doğrultusunda hareket ederek işlenen suçları çözmede kolluk kuvvetlerine yardımcı olduklarını savunan Ton-That, yaptıklarının "tüm gizlilik ve hukuk standartlarına uygun" olduğunu öne sürdü.

İngiltere'de hiçbir müşterisi kalmadı

Avustralya gizlilik yasasını çiğnediği tespit edilen şirketin, uyarıların ardından İngiltere'de hiçbir müşterisi kalmadı.

Program, bir şüphelinin kimliğini bulmaya çalışan polis güçlerine, yüz fotoğrafı yükleyerek internet veya sosyal medya hesaplarından toplanan milyarlarca fotoğraftan oluşan bir veri tabanında arama yapmasına olanak tanıyor.

Eşleşme bulunması durumunda ise link vererek ilgili siteye yönlendiriyor.

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AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri

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