İngiltere'de yurt dışından gelenlere 14 gün karantina uygulanacak
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İngiltere'de yurt dışından gelenlere 14 gün karantina uygulanacak

İngiltere'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yurt dışından gelecek olan kişilere 14 gün karantina uygulanacak.

İngiltere'de yurt dışından gelenlere 14 gün karantina uygulanacak
08.06.2020 22:47 | Son Güncelleme: 08.06.2020 22:52

İngiltere'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yurt dışından gelecek olan kişilere 14 gün karantina uygulanacak.

Korona virüs salgınının Avrupa'da etkisi azalmaya devam ederken, önlemler arttırılıyor. İngiltere'de bugünden itibaren korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yurt dışından havayolu ile ülkeye gelen kişilere 14 gün karantina uygulanacak. Yetkililer, yurt dışından gelen kişilerin karantina süresince bulunacakları adresi beyan etmesinin zorunlu olacağını aktardı. İngiliz hükümeti, karantina uygulamasına uymayan kişilere bin sterline kadar para cezası kesileceğini duyurdu. Hükümet, tır şoförlerinin, sağlık çalışanlarının, geçici tarım işçilerinin, İrlanda, Man Adası ve Manş Adaları'nda yaşayanların karantinadan muaf tutulacağını dile getirdi. Havayolu firmaları ise karantina kararına tepki gösterdi.

İrlanda merkezli Ryanair Yönetim Kurulu Başkanı Micheal O'Leary, yaptığı açıklamada, "Bu karar tamamen akıl dışıdır, sizin vereceğiniz bir telefon numarası ile sizinle sadece irtibata geçebilirler. Telefonunuzu kapattığınız an sizin nerede olduğunuzu, markete veya herhangi başka bir yere gidip gitmediğinizi öğrenemezler. Bu yüzden bu uygulama tamamen yanlış bir uygulamadır" dedi.

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İngiltere'nin en büyük havayolu firması olan British Airways tarafından yapılan açıklamada ise alınan bu kararın uygulamasında büyük sıkıntıların olacağı ifade edilirken, havayolu firmalarının olumsuz yönde etkileneceklerine vurgu yapıldı. British Airways, kararın kaldırılması için hukuki yollara başvurulacağını açıkladı. Ryanair ve EasyJet'ten ise British Airways'in kararına destek geldi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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