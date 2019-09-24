İngiltere'de yüksek mahkemeden parlamento kararı

İngiltere'de yüksek mahkemeden parlamento kararı

İngiltere'de yüksek mahkeme, parlamentonun askıya alınmasını hukuka aykırı buldu.

24.09.2019 13:27
İngiltere'de yüksek mahkemeden parlamento kararı

İngiltere'de yüksek mahkeme, parlamentonun askıya alınmasını hukuka aykırı buldu.


İngiltere'de yüksek mahkeme, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu askıya alma kararını hukuka aykırı buldu. Yüksek mahkeme, Johnson'un hukuka uygun davranmadığını, parlamentonun askıya alınması kararıyla, geçerli bir gerekçe gösterilmeden parlamentonun anayasal işlevlerini yerine getirmesinin engellendiğini belirtti. Parlamentonun askıya alınmasının hukuka aykırı olduğu kararının 11 yargıç tarafından alındığı ve parlamentonun askıya alınması kararının hükümsüz olduğu bildirildi. - LONDRA

Kaynak: İHA
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