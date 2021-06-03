İngiltere'de yüksek mahkeme, sığınmacıların menfi koşullarda kaldığı kampın "yasa dışı" olduğuna hükmetti
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İngiltere'de yüksek mahkeme, sığınmacıların menfi koşullarda kaldığı kampın "yasa dışı" olduğuna hükmetti

İngiltere'de yüksek mahkeme, sığınmacıların menfi koşullarda kaldığı kampın 'yasa dışı' olduğuna hükmetti
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere'de yüksek mahkeme, İçişleri Bakanlığının yüzlerce sığınmacıyı eski bir askeri kışlada barındırma kararının "hukuka aykırı" olduğuna karar verdi.

İngiltere'de yüksek mahkeme, İçişleri Bakanlığının yüzlerce sığınmacıyı eski bir askeri kışlada barındırma kararının "hukuka aykırı" olduğuna karar verdi.

Kent şehrinde sığınmacıların olumsuz koşullarda kaldığı Napier Kışlası'nın "güvensiz ve Kovid-19'un yayılmasına neden olduğu" gerekçesiyle, 6 sığınmacının başvurusunu kabul eden mahkeme, göçmenlerin burada barındırılmasının "yasa dışı" olduğuna hükmetti.

Mahkemeye başvuran ve "işkence ve/veya insan kaçakçılığından kurtulanlar" olduğu söylenen altı sığınmacı, İçişleri Bakanlığının insanları yasa dışı şekilde kışlalara yerleştirdiğini ve koşulların "insan hayatına ve kötü muameleye gerçek ve acil riskler" oluşturduğunu savundu.

Sığınmacılar lehine karar veren Yargıç Thomas Dominic Linden, İçişleri Bakanlığının, eski askeri kışlanın, kamp olarak kullanımına uygun olduğuna karar verirken "yasa dışı" hareket ettiğine hükmetti.

Yargıç Linden, kışlanın yasa dışı olmasının nedenleri arasında aşırı kalabalıklığa ve İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun (PHE) tavsiyelerine uyulmamasına atıfta bulunarak, "Çok sayıda kişinin Kovid-19'a yakalanması neredeyse kaçınılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı, kampın "çalışmaya ve güvenli konaklama sağlamaya devam edeceğini" ve söz konusu kararın kampı kapatmalarını gerektirmediğini belirtti.

PHE, askeri kışladaki koşulların sığınmacıların kalması için uygun olmadığı konusunda İçişleri Bakanlığını uyarmasına rağmen kışla Eylül 2020'den bu yana yüzlerce sığınmacının barınması için kullanılıyor.

Üst düzey İçişleri Bakanlığı yetkilileri, şubatta milletvekillerine yaptığı açıklamada, bu yılın başlarında kışlada Kovid-19 salgını sırasında yaklaşık 200 kişinin hastalığa yakalandığının tespit edildiğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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