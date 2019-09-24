İngiltere'de Yüksek Mahkeme: Başbakan Boris Johnson'un parlamentoyu askıya alması hukuka aykırı

24.09.2019 13:15

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Başbakan Boris Johnson'un parlamentoyu askıya almasının yasal olmadığına karar verdi.



İngiliz hükümeti parlamentonun askıya alınmasının yargı ile ilgili bir durum olmadığını belirtirken muhalefet partileri bu adımın Brexit görüşmelerini engellemek için atıldığını söylüyor. Euronews.com'da Görüntüle