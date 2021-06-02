İngiltere'de yetişkinlerin 4'te 3'ü aşılandı
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İngiltere'de yetişkinlerin 4'te 3'ü aşılandı

İngiltere'de yetişkinlerin 4'te 3'ü aşılandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de yetişkin nüfusun yaklaşık 4'te 3'ünün Covid-19'a karşı aşılandığı belirtildi.

İngiltere'de yetişkin nüfusun yaklaşık 4'te 3'ünün Covid-19'a karşı aşılandığı belirtildi.

İngiltere'de Covid-19 aşılamasında yetişkin nüfusun yüzde 74,9'una ilk doz aşının uygulanmasıyla ülkedeki yetişkinlerin yaklaşık 4'te 3'ünün aşılandığı belirtildi. AstraZeneca aşısının geliştirildiği Oxford Üniversitesi'nde ülkedeki Covid-19 aşılamasına yönelik açıklamada bulunan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, "İngiltere'nin bir dönüm noktasına ulaştığını" belirtti.

Hancock, pandeminin başında Covid-19'a karşı aşı bulma ihtimalinin çok düşük olduğunun tahmin edilmesinden yalnızca 11 ay sonra klinik olarak onaylanmış ilk korona virüs aşısını İngiltere'nin uyguladığını hatırlattı. Hancock ayrıca, hükümetin daha bulaşıcı olduğu tespit edilen Covid-19'un Güney Afrika mutasyonuna karşı bir aşı satın almak için AstraZeneca ile ticari görüşmelere başladığını da sözlerine ekledi.

İNGİLTERE YARIM MİLYAR DOZ AŞI BAĞIŞLAYACAK

Hancock, yarım milyar doz Oxford-AstraZeneca aşısının düşük ve orta gelirli ülkelere bağışlanacağını ifade ederek, Oxford'da bilim adamları tarafından geliştirilen AstraZeneca aşısının, umut vaat eden bir aşı olduğunu belirtti. Hancock, "İngiltere'nin pandemi sırasında dünyaya verebileceği en büyük hediye olduğunu" sözlerine ekledi.

İngiltere'de toplam vaka sayısı 4 milyon 490 bin 438'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 127 bin 782'ye ulaştı.

(Aylin Karadeniz/ İHA)

İngiltere'de yetişkinlerin 4'te 3'ü aşılandı
İngiltere'de yetişkinlerin 4'te 3'ü aşılandı
İngiltere'de yetişkinlerin 4'te 3'ü aşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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