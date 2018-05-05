İngiltere'de Yerel Seçimler Yapıldı

İngiltere'de perşembe günü yapılan yerel seçimlerin ilk sonuçlarına göre 150 belediyenin 51'ini ana muhalefetteki İşçi Partisi, 30'unu ise iktidardaki Muhafazakar Parti kazandı. İşçi Partisi daha çok belediyeyi kazansa da seçimler öncesi oluşan genel beklentinin uzağında kaldı.