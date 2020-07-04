İngiltere'de yeniden açılan restoran ve kafeler fazla talep görmedi Kovid-19 önlemlerindeki gevşeme adımları kapsamında yeniden açılan restoran ve kafeler Londra sokaklarındaki sakinlik Az sayıda insanın kafe ve restoranlarda oturması Yeniden hizmete giren kuaför salonlarında verilen hizmet İngiltere'de yeniden açılan restoran, barlar fazla talep görmediLONDRA...

Kovid-19 önlemlerindeki gevşeme adımları kapsamında yeniden açılan restoran ve kafeler Londra sokaklarındaki sakinlik Az sayıda insanın kafe ve restoranlarda oturması Yeniden hizmete giren kuaför salonlarında verilen hizmet İngiltere'de yeniden açılan restoran, barlar fazla talep görmedi LONDRA - İngiltere'de yeni tip koronavirüs önlemlerindeki gevşeme adımları kapsamında restoran, bar ve kafe gibi yerler yeniden açılsa da ilk gün çoğu yerin boş olduğu görüldü. Kaynak: AA