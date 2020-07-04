İngiltere'de yeniden açılan restoran ve kafeler fazla talep görmedi
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İngiltere'de yeniden açılan restoran ve kafeler fazla talep görmedi

Kovid-19 önlemlerindeki gevşeme adımları kapsamında yeniden açılan restoran ve kafeler Londra sokaklarındaki sakinlik Az sayıda insanın kafe ve restoranlarda oturması Yeniden hizmete giren kuaför salonlarında verilen hizmet İngiltere'de yeniden açılan restoran, barlar fazla talep görmediLONDRA...

04.07.2020 18:04 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:03

Kovid-19 önlemlerindeki gevşeme adımları kapsamında yeniden açılan restoran ve kafeler

Londra sokaklarındaki sakinlik

Az sayıda insanın kafe ve restoranlarda oturması

Yeniden hizmete giren kuaför salonlarında verilen hizmet İngiltere'de yeniden açılan restoran, barlar fazla talep görmedi

LONDRA - İngiltere'de yeni tip koronavirüs önlemlerindeki gevşeme adımları kapsamında restoran, bar ve kafe gibi yerler yeniden açılsa da ilk gün çoğu yerin boş olduğu görüldü.

İngiltere'de yeniden açılan restoran ve kafeler fazla talep görmedi

Kaynak: AA

Manşet

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