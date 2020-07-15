İngiltere'de yaz transfer dönemi 27 Temmuz'da başlıyor
İngiltere Premier Lig'de yaz transfer dönemi 27 Temmuz'da başlayacak.
15.07.2020 18:03 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:37
İngiltere Premier Lig'de yaz transfer dönemi 27 Temmuz'da başlayacak.
Organizasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede liglerin planlanandan geç sona ermesinin ardından yaz transferlerinin 27 Temmuz-5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verildiği ve FIFA'nın onayının beklendiği belirtildi.
Premier Lig kulüpleri, 5 Ekim ile 16 Ekim arasında ise sadece İngiltere Futbol Ligi'ne (EFL) bağlı kulüplerle transfer anlaşması yapabilecek.
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Kaynak: AA