İngiltere'de yaşayan ve kazada vefat eden iş insanın ölümü üzüntüye neden oldu
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İngiltere'de yaşayan ve kazada vefat eden iş insanın ölümü üzüntüye neden oldu

22.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:38
İngiltere'de yaşayan ve kazada vefat eden iş insanın ölümü üzüntüye neden oldu

İngiltere'de yaşayan Edremitli iş insanın Bursa'da geçirdiği kazada, yaşamını yitirmesi ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

İngiltere'de yaşayan Edremitli iş insanın Bursa'da geçirdiği kazada, yaşamını yitirmesi ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, dün Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzeri, Gemlik Karsak kavşağında meydana gelen kazada, Bursa'dan İstanbul'a gitmekte olan Mert Ökmen idaresindeki YE67 GXO İngiltere plakalı otomobil yolun kaygan olması ve aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak önce yan bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlanmıştı.

48 yaşındaki kek ve gıda makineleri üreten şirketin İngiltere ve Fransa'da yöneticiliğini yapan Ökmen, kazada yaşamını yitirdi. Aslen Edremitli olan rahmetli benzinci Kamil Sır'ın torunu, Bahar Ökmen'in ise oğlu olan Mert Ökmen'in vefatı haberi başta ailesi ve iş çevresinin yanı sıra Edremit'te de büyük üzüntüye neden oldu. - BALIKESİR

İngiltere'de yaşayan ve kazada vefat eden iş insanın ölümü üzüntüye neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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