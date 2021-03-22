İngiltere'de yasa tasarısı protestosu: 2 polis yaralı
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İngiltere'de yasa tasarısı protestosu: 2 polis yaralı

22.03.2021 11:18 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:57

İngiltere'de güvenlik güçlerinin protestolardaki yetkilerini değiştirmeyi öngören yasa tasarısı, Bristol kentinde protesto edildi.

İngiltere'de güvenlik güçlerinin protestolardaki yetkilerini değiştirmeyi öngören yasa tasarısı, Bristol kentinde protesto edildi. Eylemciler ile polis arasında çıkan arbedelerde, 2 polisin yaralandığı ve birçok polis aracının kundaklandığı belirtildi.

İngiltere'de 33 yaşındaki Sarah Everard'ın, Mart ayının ilk günlerinde kaçırılarak öldürülmesinin ardından ülke genelinde kadına şiddet karşıtı protestolar başladı. Bu protestolarda polisin eylemcilere sert müdahalesi, sosyal medyada tepki toplamıştı. İngiliz hükümeti, güvenlik güçlerinin bu ve benzeri kapsamlı protestolarda yetkilerini artıran ve kısıtlayıcı önlemler almasını sağlayan yasa tasarısını hazırladı. Eylemciler, dün gece Bristol kentinde düzenledikleri protestolarda birçok polis aracını ateşe verdi. Yerel medya, protestolarda iki polis memurundan birinin kolunun kırıldığını, diğerinin ise kaburga kemiklerinde kırıklar olduğunu duyurdu. Öte yandan kentteki bir polis karakolunda da hasar meydana geldiği ifade edildi. O anlara dair görüntüler, The Bristol Cable'dan Alon Aviram'ın kamerasınca kaydedildi.


İngiltere'de yasa tasarısı protestosu: 2 polis yaralı
İngiltere'de yasa tasarısı protestosu: 2 polis yaralı
İngiltere'de yasa tasarısı protestosu: 2 polis yaralı
İngiltere'de yasa tasarısı protestosu: 2 polis yaralı
İngiltere'de yasa tasarısı protestosu: 2 polis yaralı
İngiltere'de yasa tasarısı protestosu: 2 polis yaralı
İngiltere'de yasa tasarısı protestosu: 2 polis yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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