İngiltere'de Yargıtay, 'Ankara Anlaşması' ile ilgili kararını verdi
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İngiltere'de Yargıtay, 'Ankara Anlaşması' ile ilgili kararını verdi

İngiltere'de Yargıtay, Ankara Anlaşması'yla ilgili değişikliklerin geriye dönük uygulanmasına karşı açılan davanın temyiz aşamasında ret kararı verdi. İngiltere'deki "Türk İş İnsanları Birliği" İçişleri Bakanlığının anlaşma koşullarında yaptığı değişiklikleri yargıya taşımıştı

İngiltere'de Yargıtay, 'Ankara Anlaşması' ile ilgili kararını verdi
28.04.2020 15:21 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:21

İngiltere'de Yargıtay, Ankara Anlaşması'yla ilgili değişikliklerin geriye dönük uygulanmasına karşı açılan davanın temyiz aşamasında ret kararı verdi.

Yargıtay, duruşması 26 Mart'ta yapılan temyiz davasında bugün kararını açıklayarak Ankara Anlaşması ile ilgili değişikliklerin geriye dönük uygulanmasına yapılan itirazı reddetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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