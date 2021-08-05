İngiltere'de yapımı devam eden "HS2 hızlı tren projesi" başkent Londra'da protesto edildi.
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İngiltere'de yapımı devam eden "HS2 hızlı tren projesi" başkent Londra'da protesto edildi.

Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiltere'de yapımı devam eden "HS2 hızlı tren projesi" başkent Londra'da protesto edildi.

Kendilerini "HS2 karşıtları" olarak tanımlayan grubun üyeleri, King's Cross Tren İstasyonundaki HS2 hızlı tren projesininin tanıtıldığı standın önünde bir araya geldi.

Ellerinde "HS2'yi durdurun", "Zorunlu hırsızlık, HS2 hayatları yıkıyor" yazılı pankartlar taşıyan grup, hükümete projeyi sonlandırması çağrısında bulundu.

İngiltere'de yapımı devam eden 'HS2 hızlı tren projesi' başkent Londra'da protesto edildi.
İngiltere'de yapımı devam eden 'HS2 hızlı tren projesi' başkent Londra'da protesto edildi.
İngiltere'de yapımı devam eden 'HS2 hızlı tren projesi' başkent Londra'da protesto edildi.
İngiltere'de yapımı devam eden 'HS2 hızlı tren projesi' başkent Londra'da protesto edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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