İngiltere'de yapımı devam eden "HS2 hızlı tren projesi" başkent Londra'da protesto edildi.
İngiltere'de yapımı devam eden "HS2 hızlı tren projesi" başkent Londra'da protesto edildi.
Kendilerini "HS2 karşıtları" olarak tanımlayan grubun üyeleri, King's Cross Tren İstasyonundaki HS2 hızlı tren projesininin tanıtıldığı standın önünde bir araya geldi.
Ellerinde "HS2'yi durdurun", "Zorunlu hırsızlık, HS2 hayatları yıkıyor" yazılı pankartlar taşıyan grup, hükümete projeyi sonlandırması çağrısında bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar