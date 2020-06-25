İngiltere'de vatandaşlar plajlarda serinledi
Plajda güneşlenen vatandaşlardan detaylar Denize girenlerden detaylar BRİGHTON - İngiltere'nin Brighton kentinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından vatandaşlar denizin tadını çıkardı.
25.06.2020 20:29 | Son Güncelleme: 25.06.2020 20:36
Plajda güneşlenen vatandaşlardan detaylar
Denize girenlerden detaylar
BRİGHTON - İngiltere'nin Brighton kentinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından vatandaşlar denizin tadını çıkardı.
Kaynak: AA