İngiltere'de vatandaşlar plajlarda serinledi
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İngiltere'de vatandaşlar plajlarda serinledi

Plajda güneşlenen vatandaşlardan detaylar Denize girenlerden detaylar BRİGHTON - İngiltere'nin Brighton kentinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından vatandaşlar denizin tadını çıkardı.

25.06.2020 20:29 | Son Güncelleme: 25.06.2020 20:36

Plajda güneşlenen vatandaşlardan detaylar

Denize girenlerden detaylar

BRİGHTON - İngiltere'nin Brighton kentinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından vatandaşlar denizin tadını çıkardı.

İngiltere'de vatandaşlar plajlarda serinledi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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