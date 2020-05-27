İngiltere'de vatandaşlar plajlarda serinledi
Plajın drone ile görüntülemesi Güneşlenen vatandaşlar (DRONE )BRİGHTON - İngiltere'nin Brighton kentinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından vatandaşlar denizin tadını çıkardı.
27.05.2020 16:01 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:09
Plajın drone ile görüntülemesi
Güneşlenen vatandaşlar (DRONE )
BRİGHTON - İngiltere'nin Brighton kentinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından vatandaşlar denizin tadını çıkardı.
Kaynak: AA