İngiltere'de vaka sayısında patlama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İngiltere'de vaka sayısında patlama

31.12.2020 20:50 | Son Güncelleme: 31.12.2020 20:54
İngiltere'de vaka sayısında patlama

İngiltere'de 2020 yılının son korona virüs salgını bilançosu açıklandı.

İngiltere'de 2020 yılının son korona virüs salgını bilançosu açıklandı. Ülkede son 24 saatte 55 bin 892 vaka tespit edilmesi ile en pandeminin başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Birç çok ülkede olduğu gibi İngiltere'de de 2020 yılının son günlük koronavirüs bilançosu açıklandı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 55 bin 892 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 448 bin 780'e ulaştığı kaydedildi. Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 964 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 73 bin 512'ye yükseldiği bildirildi. İngiltere'de bugün salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilirken, 24 Nisan'dan bu yana kovid-19 nedeniyle en yüksek günlük ölüm sayısı kayıtlara geçti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Öznur Çalık Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Berk Oktay Hülya Avşar Acun Ilıcalı Cengiz Kurtoğlu
Spor Arda Turan Ryan Babel Fatih Terim Halis Özkahya Arda Kardeşler
Tüm Haberler Türk Yılbaşı Yeni Yıl Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de vaka sayısında patlama - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 20:55:27. #1.15#
title