İngiltere'de Üretilen Solunum Cihazı Hayat Kurtaracak Corona virüsü salgını dünyaya yayıldıkça, suni solunum cihazına küresel talep de artıyor.

Corona virüsü salgını dünyaya yayıldıkça, suni solunum cihazına küresel talep de artıyor. İngiltere'nin seçkin üniversitelerinden Imperial College London'da bir grup doktor ve mühendis, gelişmekte olan ülkelere gönderilebilecek düşük maliyetli, yüksek performanslı bir suni solunum cihazı geliştirdi