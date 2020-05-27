İngiltere'de Üretilen Solunum Cihazı Hayat Kurtaracak
Corona virüsü salgını dünyaya yayıldıkça, suni solunum cihazına küresel talep de artıyor.
27.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:47
Corona virüsü salgını dünyaya yayıldıkça, suni solunum cihazına küresel talep de artıyor. İngiltere'nin seçkin üniversitelerinden Imperial College London'da bir grup doktor ve mühendis, gelişmekte olan ülkelere gönderilebilecek düşük maliyetli, yüksek performanslı bir suni solunum cihazı geliştirdi
Kaynak: DailyMotion.com