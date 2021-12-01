İngiltere'de üniversite çalışanları greve gitti

İngiltere'de 58 üniversitenin personeli, maaş, çalışma koşulları ve emekli kesintilerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle üç günlük grev başlattı.

Grevi organize eden Üniversite ve Kolej Birliği (UCU) sendikası, düşük ücret, emeklilik kesintilerindeki anlaşmazlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yönetilemez iş yüküyle mücadele için harekete geçilmesini talep etti.

Sendika, giderek artan sayıda öğretim elemanı istihdam etmek için kullanılan güvencesiz sabit süreli sözleşmelere ilişkin sorunun da çözülmesi çağrısında bulundu.

Grevden ülke genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin etkileneceği tahmin ediliyor.

UCU, üniversite çalışanlarının taleplerinin görmezden gelinmesi durumunda gelecek yıl başka grevler de yapılacağı uyarısında bulundu.

Ulusal Öğrenci Birliği (The National Union of Students) de söz konusu grevi desteklediklerini açıkladı. Birliğin yaptığı bir anket, öğrencilerin yüzde 73'ünün UCU'nun eylemini desteklediğini, yüzde 9'unun ise greve karşı çıktığını ortaya koydu.

İşverenler ise grevden memnuniyetsizliklerini dile getirerek çoğu personelin grevi desteklemediğini savundu.

AA / Zuhal Demirci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet