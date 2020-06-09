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İngiltere'de üçüncü ve dördüncü liglerde sezon sonlandırıldı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan üçüncü (League One) ve dördüncü (League Two) liglerin sonlandırıldığı açıklandı.

İngiltere'de üçüncü ve dördüncü liglerde sezon sonlandırıldı
09.06.2020 19:19 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:19

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan üçüncü (League One) ve dördüncü (League Two) liglerin sonlandırıldığı açıklandı.

İngiltere Futbol Ligi'nin (EFL) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kulüpler, üçüncü ve dördüncü liglerde 2019-2020 sezonunun tescil edilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Üçüncü ligde lider durumda bulunan Coventry City, şampiyon ilan edildi. Coventry City'nin yanı sıra ligi ikinci sırada bitiren Rotherham United da İngiltere Championship'e çıktı. Wycombe Wanderers, Oxford United, Portsmouth ve Fleetwood Town'ın Championship'e çıkacak son takımı belirlemek için play-off oynayacağı ligde, Tranmere Rovers, Southend United ve Bolton Wanderers dördüncü lige düştü.

Dördüncü ligde lider Swindon Town, şampiyon olarak kabul edildi. Swindon Town ile ikinci Crewe ve üçüncü Plymouth üçüncü lige doğrudan yükseldi. Cheltenham Town, Exeter City, Colchester United ve Northampton Town'ın üçüncü lige yükselebilmek için play-off maçlarına çıkması kararlaştırıldı. Son sıradaki Stevenage veya puan silme cezası alması halinde Macclesfield Town'ın ligden düşecek takım olmasına karar verildi.

Kaynak: AA

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