İngiltere'de üçüncü kademe önlemler uygulamaya kondu
Şehir merkezinden detaylar Kapatılan sinema ve tyatro binaları Paket servis veren restoranlar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en sıkı kısıtlamaların yer aldığı üçüncü kademe önlemler kapsamında paket siparişi yapanların...
Şehir merkezinden detaylar
Kapatılan sinema ve tyatro binaları
Paket servis veren restoranlar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en sıkı kısıtlamaların yer aldığı üçüncü kademe önlemler kapsamında paket siparişi yapanların haricinde barlar, restoranlar ve kafeler kapatıldı.
2 Aralık'ta sona eren ulusal karantinanın ardından kapılarını izleyicilere açan tiyatrolar ve sinemalar da, önlemler kapsamında yeniden kapandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar