İngiltere'de üçüncü kademe önlemler uygulamaya kondu
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İngiltere'de üçüncü kademe önlemler uygulamaya kondu

16.12.2020 17:20 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:26

Şehir merkezinden detaylar Kapatılan sinema ve tyatro binaları Paket servis veren restoranlar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en sıkı kısıtlamaların yer aldığı üçüncü kademe önlemler kapsamında paket siparişi yapanların...

Şehir merkezinden detaylar

Kapatılan sinema ve tyatro binaları

Paket servis veren restoranlar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en sıkı kısıtlamaların yer aldığı üçüncü kademe önlemler kapsamında paket siparişi yapanların haricinde barlar, restoranlar ve kafeler kapatıldı.

2 Aralık'ta sona eren ulusal karantinanın ardından kapılarını izleyicilere açan tiyatrolar ve sinemalar da, önlemler kapsamında yeniden kapandı.

İngiltere'de üçüncü kademe önlemler uygulamaya kondu
İngiltere'de üçüncü kademe önlemler uygulamaya kondu
İngiltere'de üçüncü kademe önlemler uygulamaya kondu
İngiltere'de üçüncü kademe önlemler uygulamaya kondu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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