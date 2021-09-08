İngiltere'de üçüncü doz Kovid-19 aşısı uygulamasına bu ay başlanacak
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İngiltere'de üçüncü doz Kovid-19 aşısı uygulamasına bu ay başlanacak

İngiltere'de üçüncü doz Kovid-19 aşısı uygulamasına bu ay başlanacak
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, ülkede üçüncü doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulamasına bu ay içinde başlanacağından emin olduğunu ancak uygulama öncesinde tavsiye kararının çıkmasını beklediklerini söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, ülkede üçüncü doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulamasına bu ay içinde başlanacağından emin olduğunu ancak uygulama öncesinde tavsiye kararının çıkmasını beklediklerini söyledi.

Javid, Sky News'e yaptığı açıklamada, üçüncü doz Kovid-19 aşısıyla ilgili duyurunun "gelecek birkaç gün içinde" yapılacağını belirtti.

Uygulama için Aşılama ve Bağışıklık Ortak Komitesinin (JCVI) kararı gerektiğine işaret eden Javid, "Kimin, ne zaman üçüncü doz aşı olacağı konusunda birkaç gün içinde JCVI'den gelebilecek nihai tavsiyeyi bekliyoruz." dedi.

Tavsiyenin, üçüncü dozun halihazırda yapılan aşılardan farklı mı yoksa aynı mı olması gerektiği konusunda bilgi içermesini beklendiklerini vurgulayan Javid, üçüncü doz uygulamasına bu ay içinde başlanacağından emin olduğunu dile getirdi.

Kurumun 12-15 yaşındakilere aşı yapılmasına ilişkin kararının da beklendiğini söyleyen Javid, aşı öncesi çocuklar için ebeveynlerinin onayının alınacağını ancak çocuğun ailesine rağmen aşı olabileceğini de ifade etti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İngiltere'de 16 yaş ve üstü nüfusun yüzde 88,8'i ilk, yüzde 80,1'i de ikinci doz aşıyı olmuş durumda.

Vakalarda artış görülen ülkede günlük can kayıpları 200'ü geçmeye başladı. Bu nedenle kış öncesi üçüncü doz aşılarla Kovid-19'a karşı daha güçlü koruma sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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