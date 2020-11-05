İngiltere'de ücretli izin programı mart sonuna uzatıldı
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İngiltere'de ücretli izin programı mart sonuna uzatıldı

05.11.2020 18:01 | Son Güncelleme: 05.11.2020 18:04
İngiltere'de ücretli izin programı mart sonuna uzatıldı

İngiltere Maliye Bakani Rishi Sunak, İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle çalışamayacak durumunda olanlara yapılan maaş desteğinin mart ayının sonuna kadar uzatılacağını bildirdiİngiliz Parlamentosu'nda konuşan Sunak, daha önce ekim...

İngiltere Maliye Bakani Rishi Sunak, İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle çalışamayacak durumunda olanlara yapılan maaş desteğinin mart ayının sonuna kadar uzatılacağını bildirdi

İngiliz Parlamentosu'nda konuşan Sunak, daha önce ekim ayının sonunda tamamlanan ücretli izin desteğinin, gelecek yılın mart ayının sonuna kadar devam ettirilmesine karar verildiğini, bu program kapsamında çalışamayacak durumda olanların maaşlarının yüzde 80'inin 2 bin 500 sterline kadar ödeneceğini söyledi.

Sunak, "İşletmeler kış aylarında güvence vermek istiyoruz. Bu güvence milyonlarca insanın istihdamının korunmasına yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de karantina uygulamasının başladığı mart ayından bu yana, özellikle hizmet sektörü başta olmak üzere, farklı sektörden çok sayıda şirket yaklaşık 200 binden fazla kişinin işten çıkarılmasına karar verdi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) bugün yaptığı açıklamada ağustos ayında yüzde 4,5 olan işsizliğin gelecek yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,75 ile zirve seviyesine ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

İngiltere'de salgın mücadele kapsamında alınan ikinci karantina kararı dün gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı.

İkinci karantina kararı kapsamında bar, restoran ve temel ihtiyaç malzemeleri satmayan tüm işletmeler kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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