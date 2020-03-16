İngiltere'de Türkler Corona Karantinası Hazırlığında Avrupa'da İtalya İspanya ve Fransa'da alınan radikal önlemlerin gözlenmediği İngiltere'de hükümetin tedbir alma konusunda geride kaldığı kanısı hakim. VOA Türkçe ekibinden Barış Çimen Londra'daki karantina hazırlıklarını derledi.

Avrupa'da İtalya İspanya ve Fransa'da alınan radikal önlemlerin gözlenmediği İngiltere'de hükümetin tedbir alma konusunda geride kaldığı kanısı hakim. VOA Türkçe ekibinden Barış Çimen Londra'daki karantina hazırlıklarını derledi