İngiltere'de Türbanla Törene Katılan İlk Kraliyet Muhafızı, Kokain Yüzünden Ordudan Atılabilir

İngiltere Savunma Bakanlığı, ülkede sih türbanıyla törene katılan ilk kraliyet muhafızı olan Charanpreet Singh Lall adlı askerin kan testlerinde yüksek miktarda kokain bulunduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Lall için "Ordudan atılabilir" denildi.

22 yaşındaki Lall, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in doğum gününde törene çıkmıştı.

Geçen hafta rastgele yapılan testlerde iki diğer muhafızla birlikte Lall'ın kanında da kokaine rastlandı.

Bu iki muhafız da ordudan atılabilir.

İngiliz ordusuna 2016'da katılan Hindistan kökenli Lall, beş tören alayından biri olan Coldstream'de görev yapıyordu.

'Tarihi değişim'

Lall, Haziran'da törene türbanıyla katılmasının "tarihi bir değişim" olarak görülmesini umduğunu söylemiş, tecrübesinin başka din ve etnik gruplardan insanlara ilham kaynağı olmak istediğini belirtmişti.



Kraliçe 2'nci Elizabeth, 21 Nisan'da 92'nci yaşını kutlamıştı.

Ancak doğum günü için tören Haziran'da yapıldı ve Lall, 1000 kişilik tören kotasında yer aldı.

Törene sakallı olarak ve büyük tüylü şapka yerine türbanla takan Lall dünya basınından büyük ilgi görmüştü.