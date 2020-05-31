İngiltere'de tüm spor müsabakaları yarından itibaren yeniden başlıyor İngiltere'de profesyonel spor müsabakaları yarından itibaren yeniden başlıyor.

İngiltere'de profesyonel spor müsabakaları yarından itibaren yeniden başlıyor.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında askıya alınan spor müsabakaları İngiltere'de yeniden başlıyor. İngiltere Kültür Bakanı Oliver Dowden, profesyonel spor müsabakalarının yarından itibaren yeniden başlayacağını duyurdu. "Spora olan özlem bitti" diyen Dowden, İngiliz sporunun kısa bir süre içerisinde güvenli ve kontrol edilebilen ortamlarda yeniden başlayacağını açıkladı. Dowden, spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağını aktarırken, insanların evde kalmasını teşvik etmek amacı ile Premier Lig maçlarının BBC'den canlı ve ücretsiz yayınlanacağını duyurdu.

Bakan Dowden, futbol, tenis, at yarışı, Formula 1, kriket, golf, rugby, snooker ve diğer birçok sporun kısa süre içinde ekranlara döneceğini dile getirdi. Dowden, insanların maçları evde izlemesinin kamu sağlığı açısından çok ciddi olumlu sonuçları beraberinde getireceğini vurguladı.

(İHA)

Kaynak: İHA