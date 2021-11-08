İngiltere'de tüketici güveni marttan beri en düşük seviyesinde

İngiltere'de geçen ay tüketici güveni, marttan bu yana en düşük seviyesini gördü.

İngiliz anket şirketi YouGov ve İş ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan ankete göre, ülkede tüketici güveni, ekimde 1,3 puan azalarak 109,2 seviyesine geriledi.

Anket sonucuna ilişkin yapılan açıklamada, tüketici güveninin salgın kısıtlamalarının gevşetilmesi yönünde ilk adımların atıldığı mart ayından bu yana en düşük seviyeye gerilediği belirtildi.

Aynı şirketler tarafından yapılan bir başka ankete göre de ülkede hanehalkının finansman görünümü geçen ay 9,7 puan gerileyerek 81,1 ile şu ana kadarki 3'üncü en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

"Tüketiciler arasında karamsarlık hakim"

YouGov İtibar Araştırmaları Başkanı Darren Yaxley, anket verilerine ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere'de son dönemde genel olarak tüketiciler arasında bir karamsarlık havasının hakim olduğunu belirterek, "Ekim ayı endeksi, Britanyalıların kişisel mali durumlarına yönelik endişelerinden kaynaklanan tüketici güveninin aşağı yönlü bir yörüngede olduğunu doğruluyor." ifadesini kullandı.

İngiltere'de son dönemde ekonomi üzerindeki etkisini giderek artıran tedarik sorunlarının da tüketici güveninin azalmasına neden olan unsurlar arasında yer aldığını aktaran Yaxley, "Bu veriler, son birkaç aydır artan faturalar ve fiyatlar ile birlikte yaşanan yakıt ve gıda kıtlığının Britanyalıların gelecek için endişelenmesine neden olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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