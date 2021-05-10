İngiltere'de tribünler 17 Mayıs'tan itibaren yeniden seyirciye kavuşacak
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İngiltere'de tribünler 17 Mayıs'tan itibaren yeniden seyirciye kavuşacak

İngiltere'de tribünler 17 Mayıs'tan itibaren yeniden seyirciye kavuşacak
Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Spor

İngiltere'de 17 Mayıs'tan itibaren 10 bine kadar futbol taraftarının tribündeki yerini yeniden alacağı bildirildi.

İngiltere'de 17 Mayıs'tan itibaren 10 bine kadar futbol taraftarının tribündeki yerini yeniden alacağı bildirildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesinde 3. aşamaya geçileceğini, bu kapsamda "sınırlı kapasite şartıyla turnikelerin yeniden döneceğini" açıkladı.

Buna göre, 17 Mayıs'ta başlayacak 3. aşamada, futbol müsabakalarında 10 bine kadar taraftar tribündeki yerini alabilecek, daha düşük kapasiteli açık hava spor müsabakalarında bu sayı 4 binle, kapalı spor salonlarında ise 1000'le sınırlı kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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