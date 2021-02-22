İngiltere'de tribünler 17 Mayıs'tan itibaren yeniden seyirciye kavuşacak
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İngiltere'de tribünler 17 Mayıs'tan itibaren yeniden seyirciye kavuşacak

22.02.2021 21:55 | Son Güncelleme: 22.02.2021 21:58
İngiltere'de tribünler 17 Mayıs'tan itibaren yeniden seyirciye kavuşacak

İngiltere'de yeni tip koronavirüs(Kovid-19) önlemleri kapsamında stadyumlara seyirci alınmasına ilişkin yasağın 17 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacağı bildirildi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs(Kovid-19) önlemleri kapsamında stadyumlara seyirci alınmasına ilişkin yasağın 17 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacağı bildirildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, ülkede 8 Mart'tan itibaren Kovid-19 önlemlerinin aşamalı olarak kaldırılacağını açıkladı.

Johnson, bu kapsamda, spor salonları, tenis kortları, yüzme havuzlarının 12 Nisan'dan itibaren yeniden açılacağını söyledi.

"Stadyumlarımızın turnikeleri yeniden dönecek" ifadesini kullanan Johnson, 17 Mayıs'tan itibaren kapalı spor salon müsabakalarında 1000, açık alanlardaki spor müsabakalarında ise 10 bine kadar taraftarın tribünlerdeki yerini alabileceğini belirtti.

İngiltere'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, ilk vakanın görüldüğü Mart 2020'de müsabakalara seyircilerin alınması yasaklanmış, 4 Aralık 2020'de bu yasak aşamalı olarak kaldırılırken, sınırlı sayıda taraftar tribünlerdeki yerini almıştı.

Ülkede 5 Ocak'ta alınan 3. ulusal karantina kararının ardından müsabakalara seyirci alınması tekrardan yasaklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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