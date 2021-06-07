İngiltere'de Trent Alexander-Arnold'ın yerine Ben White kadroya alındı
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İngiltere'de Trent Alexander-Arnold'ın yerine Ben White kadroya alındı

İngiltere'de Trent Alexander-Arnold'ın yerine Ben White kadroya alındı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek İngiltere'de, sakatlığı bulunan Trent Alexander-Arnold'ın yerine Ben White kadroya dahil edildi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek İngiltere'de, sakatlığı bulunan Trent Alexander-Arnold'ın yerine Ben White kadroya dahil edildi.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2 Haziran'da Avusturya ile oynanan hazırlık maçında ilk kez milli formayı giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusunun EURO 2020 kadrosuna alındığı belirtildi.

Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'da oynayan Ben White, geçen sezon 39 maçta görev aldı.

İngiltere, EURO 2020'de D Grubu'nda Hırvatistan, İskoçya ve Çekya ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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