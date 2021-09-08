İngiltere'de tren rayında araç kullanan bir kişi 15 ay hapse mahkum edildi
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İngiltere'de tren rayında araç kullanan bir kişi 15 ay hapse mahkum edildi

İngiltere'de tren rayında araç kullanan bir kişi 15 ay hapse mahkum edildi
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İngiltere'de bir kişi, raylarda yaklaşık 800 metre araba sürerek yolcu trenlerinin 8 saat gecikmesine neden olduğu için 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'de bir kişi, raylarda yaklaşık 800 metre araba sürerek yolcu trenlerinin 8 saat gecikmesine neden olduğu için 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İngiliz Ulaştırma Polisi (BTP), Aaron O'Halloran adlı kişinin 9 Mayıs'ta Birmingham kentinde Duddeston ve Aston istasyonları arasında yaptığı "aptalca eylemlerinin" 23 bin sterlinlik (267 bin) hasara neden olduğunu bildirdi.

Mahkemeye çıkarılan 32 yaşındaki Aaron O'Halloran, demiryolunda insanları tehlikeye atmak, tehlikeli bir şekilde ve sigortasız araç kullanmaktan suçlu bulundu.

15 ay hapis cezasına çarptırılan, 2 yıl araba kullanmaktan men edilen adamın, ayrıca zarara uğrayan bir yolcuya da 156 sterlin ödemesine karar verildi.

O'Halloran, olay hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, mahkemede güvenlik görüntüleri gösterildiğinde aracı kullananın kendisi olduğunu reddetti.

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan polis yetkilisi Raymond Ascott, adamın hem yolcuları riske attığını hem de demiryolunda hasara neden olduğunu ifade ederek, "Verilen ceza, bu suçun ciddiyetini gösteriyor. Hapishanede aptalca eylemlerini düşünmek için artık bolca zamanı olacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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