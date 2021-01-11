İngiltere'de toplu aşılama merkezleri açıldı (2)
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İngiltere'de toplu aşılama merkezleri açıldı (2)

11.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:00

İngiltere'de yeni açılan 7 büyük merkezde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı öncelikli grupta olanlara toplu aşılama yapılmasına başlandı.

İngiltere'de yeni açılan 7 büyük merkezde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı öncelikli grupta olanlara toplu aşılama yapılmasına başlandı. Başkent Londra'daki aşı çalışmaları, geçici hastaneye dönüştürülen Excel Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

İngiltere'de toplu aşılama merkezleri açıldı (2)
İngiltere'de toplu aşılama merkezleri açıldı (2)
İngiltere'de toplu aşılama merkezleri açıldı (2)
İngiltere'de toplu aşılama merkezleri açıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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