İngiltere'de toplu aşılama merkezleri açıldı (2)
11.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:00
İngiltere'de yeni açılan 7 büyük merkezde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı öncelikli grupta olanlara toplu aşılama yapılmasına başlandı.
İngiltere'de yeni açılan 7 büyük merkezde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı öncelikli grupta olanlara toplu aşılama yapılmasına başlandı. Başkent Londra'daki aşı çalışmaları, geçici hastaneye dönüştürülen Excel Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar